Nuoto | Federica Pellegrini vince i 200 ai Campionati Italiani | “Va bene così | preparazione frammentata”

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 dicembre 2020)ha incominciato la sua avventura aidi, in programma a Riccione. La Divina si è cimentata sugli amati 200 metri stile libero, specialità in cui è Campionessa del Mondo in carica. La veneta ha fatto gara da sola e ha toccato la piastra col tempo di 1:57.58: un riscontro cronometrico non esaltante per una fuoriclasse del suo calibro, ma va sempre ricordato che la 32enne è stata ferma per due settimane a causa della positività al Covid-19 e la suaè stata un po’. Non ci si poteva aspettare in questo contesto il minimo per le Olimpiadi di Tokyo 2021.ha espresso le sue sensazioni ai microfoni di Rai Sport: “Va, nel senso che ...