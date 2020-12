Nuoto, Benedetta Pilato si qualifica per le Olimpiadi! Record italiano nei 100 rana, tempone da urlo! (Di giovedì 17 dicembre 2020) Benedetta Pilato si qualifica per le Olimpiadi di Tokyo 2021 nei 100 rana! La 15enne pugliese ha conquistato il titolo italiano agli Assoluti Invernali di Riccione (RN), stampando un crono eccezionale di 1’06?02, nuovo Record nazionale (migliorato di 34 centesimi il precedente primato di Martina Carraro che risaliva ai Mondiali 2019, quando colse il bronzo). Si tratta peraltro del quarto miglior tempo di sempre in Europa. Oggi sono stati spazzati via tutti i dubbi sulla reale consistenza della tarantina nella doppia vasca. Fenomeno assoluto nei 50, dove vanta peraltro già un argento mondiale in bacheca, l’azzurra era consapevole di dover maturare nei 100 per poter coltivare il sogno a Cinque Cerchi, anche considerando che i 50 non verranno inseriti neppure nel programma di Parigi 2024. ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 dicembre 2020)siper le Olimpiadi di Tokyo 2021 nei 100! La 15enne pugliese ha conquistato il titoloagli Assoluti Invernali di Riccione (RN), stampando un crono eccezionale di 1’06?02, nuovonazionale (migliorato di 34 centesimi il precedente primato di Martina Carraro che risaliva ai Mondiali 2019, quando colse il bronzo). Si tratta peraltro del quarto miglior tempo di sempre in Europa. Oggi sono stati spazzati via tutti i dubbi sulla reale consistenza della tarantina nella doppia vasca. Fenomeno assoluto nei 50, dove vanta peraltro già un argento mondiale in bacheca, l’azzurra era consapevole di dover maturare nei 100 per poter coltivare il sogno a Cinque Cerchi, anche considerando che i 50 non verranno inseriti neppure nel programma di Parigi 2024. ...

