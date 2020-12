Nuoto, Assoluti Riccione invernali 2020 oggi in tv: orari e come seguirli in diretta tv (Di giovedì 17 dicembre 2020) oggi giovedì 17 dicembre 2020 cominceranno i campionati italiani Assoluti invernali di Nuoto, in programma a Riccione. Tanta l’attesa per quest’evento nazionale, che assegnerà alcuni pass per Tokyo e vedrà le luci dei riflettori puntate sui migliori atleti del Paese. A partire dalle ore 17.00 oggi si disputeranno le serie veloci. La diretta tv è affidata a Rai Sport, mentre sarà possibile guardare l’evento in streaming su RaiPlay. Di seguito il programma delle gare in programma oggi giovedì 17 dicembre: GIOVEDI 17 DICEMBRE – DALLE ORE 17:00 100 dorso m 50 dorso f 400 stile libero m 200 stile libero f 100 rana m 100 rana f 100 farfalla m 50 farfalla f 50 stile libero m 1500 stile libero f SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 17 dicembre 2020)giovedì 17 dicembrecominceranno i campionati italianidi, in programma a. Tanta l’attesa per quest’evento nazionale, che assegnerà alcuni pass per Tokyo e vedrà le luci dei riflettori puntate sui migliori atleti del Paese. A partire dalle ore 17.00si disputeranno le serie veloci. Latv è affidata a Rai Sport, mentre sarà possibile guardare l’evento in streaming su RaiPlay. Di seguito il programma delle gare in programmagiovedì 17 dicembre: GIOVEDI 17 DICEMBRE – DALLE ORE 17:00 100 dorso m 50 dorso f 400 stile libero m 200 stile libero f 100 rana m 100 rana f 100 farfalla m 50 farfalla f 50 stile libero m 1500 stile libero f SportFace.

La diretta live testuale della prima giornata dei campionati italiani invernali Assoluti 2020, in programma a Riccione. I migliori nuotatori italiani si sfideranno alla ricerca dei pass per i Giochi ...

La diretta live testuale della prima giornata dei campionati italiani invernali Assoluti 2020, in programma a Riccione. I migliori nuotatori italiani si sfideranno alla ricerca dei pass per i Giochi ...