Nuoto | Assoluti Riccione invernali 2020 | Ceccon e Pilato volano a Tokyo | Pellegrini regina dei 200

(Di giovedì 17 dicembre 2020) In apertura della sessione pomeridiana Thomasvince il titolo nei 100 dorso realizzando il nuovo record italiano in 52.84, che gli consente di staccare il pass per i Giochi Olimpici di. L’azzurro precede Simone Sabbioni e Christopher Ceccarese. Nei 50 dorso, invece, Silvia Scalia si impone in 28.03 su Costanza Cocconcelli e Francesca Pasquino, assicurandosi il titolo italiano. Matteo Ciampi trionfa nei 400 stile libero fermando il cronometro sul 3’47.57 e mettendosi alle spalle Gregorio Paltrinieri e Luca De Tullio. La ‘Divina’ Federicanon riesce ad ottenere la qualificazione per, ma si laurea comunque campionessa italiana dei 200 stile libero, battendo agevolmente Antonietta Cesarano e Linda Caponi. Niccolò Martinenghi, nonostante il pass olimpico già acquisito, sfodera una bella ...