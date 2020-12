Nonostante i titoli sul calendario dei divieti, ancora non sappiamo cosa si potrà fare a Natale (Di giovedì 17 dicembre 2020) Da diversi giorni il governo Conte bis sta discutendo sulla stretta delle restrizioni anti Covid-19 nel periodo delle festività natalizie, per scongiurare una nuova ondata di contagi che farebbe peggiorare ulteriormente la pressione sulle strutture sanitarie in tutta Italia. Delle nuove regole erano già state fissate con il decreto legge del 2 dicembre e con l’ultimo Dpcm del 3 dicembre, ma – vista la situazione della curva epidemiologica – il Comitato tecnico scientifico (Cts) e molti altri esperti stanno esortando maggiori limitazioni durante il Natale. I vertici a Palazzo Chigi stanno procedendo lentamente e faticosamente su questa questione, l’ultimo che doveva avvenire fra il governo di Giuseppe Conte e i capidelegazione della maggioranza nella serata di mercoledì 16 dicembre è slittato invece alla mattina di oggi, giovedì 17. ... Leggi su wired (Di giovedì 17 dicembre 2020) Da diversi giorni il governo Conte bis sta discutendo sulla stretta delle restrizioni anti Covid-19 nel periodo delle festività natalizie, per scongiurare una nuova ondata di contagi chebbe peggiorare ulteriormente la pressione sulle strutture sanitarie in tutta Italia. Delle nuove regole erano già state fissate con il decreto legge del 2 dicembre e con l’ultimo Dpcm del 3 dicembre, ma – vista la situazione della curva epidemiologica – il Comitato tecnico scientifico (Cts) e molti altri esperti stanno esortando maggiori limitazioni durante il. I vertici a Palazzo Chigi stanno procedendo lentamente e fatimente su questa questione, l’ultimo che doveva avvenire fra il governo di Giuseppe Conte e i capidelegazione della maggioranza nella serata di mercoledì 16 dicembre è slittato invece alla mattina di oggi, giovedì 17. ...

Ultime Notizie dalla rete : Nonostante titoli Nonostante i titoli sul calendario dei divieti, ancora non sappiamo cosa si potrà fare a Natale Wired.it Petrolio Italia: nonostante un 2020 nero, si chiude un Bilancio in positività

Nonostante un 2020 investito dalla pandemia da Covid ... da mesi hanno ripreso fiato attestandosi sopra la media e di conseguenza i Titoli Petroliferi sulle Borse Valori internazionali hanno mantenuto ...

Catanzaro, sequestrate 71 villette sulla spiaggia: “Ecomostro diffuso che deturpava il paesaggio, si rivendicava diritto all’impunità”

La Procura di Catanzaro lo ha definito un “ecomostro diffuso” che continua ad ergersi sul demanio “deturpando il paesaggio, impedendo l’uso pubblico dell’area, rivendicando, quasi arrogantemente, il d ...

