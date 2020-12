No patrimoniale | sì alle auto Pd e M5s | lite sull’ecobonus

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Governo contrario, relatore contrario, maggioranza contraria: lanon s’ha da fare. L’emendamento che chiedeva di introdurre un’aliquota progressiva sui patrimoni sopra i 500 mila euro è stato ritirato ieri mattina in commissione Bilancio alla Camera dal deputato di Leu Luca Pastorino. Nel frattempo il primo firmatario Nicola Fratoianni e il deputato Pd Matteo Orfini – che lo aveva sottoscritto con altri esponenti della sinistra del partito e con il deputato M5s Andrea Colletti, per un totale di 11 deputati … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

lelleranitram : Indovinate qual è il Paese che non vuole la #patrimoniale ma al contempo destina miliardi alle ''spese militari'' (… - supplicolegambe : la patrimoniale che vorrei ?? il prelievo forzoso notturno di follower alle twitstar per evitare lo zacchete ?? - VincenzoSan : RT @Ste_Mazzu: Una seria e coraggiosa #patrimoniale destinata alle fasce più deboli toglierebbe migliaia di persone dalla fila del Pane Quo… - AlatiGiulio : @nugellae La patrimoniale immobiliare già c’è si chiama IMU La patrimoniale mobiliare già c’è, la tassa sui guadagn… - Ciccillo_56 : @angiolettab68 @pbersani Tranquilla, alle prox politiche Leu, art 1 e tutti i sinistri torneranno nel Pd. I capi in… -

Ultime Notizie dalla rete : patrimoniale alle

Dopo diversi appuntamenti on line che hanno fatto scoprire al mondo il patrimonio culturale della Comunità Ebraica di Casale Monferrato in occasione della Chanukkah, ora l’ultimo collegamento è il 17 ...Anche in Italia, l’emendamento alle legge di bilancio che propone l’introduzione di una patrimoniale, a firma di Nicola Fratoianni (Leu) e Matteo Orfini (Pd), ha scatenato molte polemiche in questi ...