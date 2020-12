Nintendo eShop | gli sconti totali sono al capolinea

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Utilizzare gliper comparire tra i giochi più venduti sunon funzionerà più:bandisce così questa “tattica” Per chi non lo sapesse, suposcapitare occasionalmente degli. Parliamo di tagli di prezzo del 100%, solitamente legati a meccanismi a catena come la necessità di essere in possesso di un altro titolo del medesimo publisher. Giveaway di questo tipo, sebbene relativamente rari, sulla piattaforma della Grande N sigià verificati, notevolmente nello scorso periodo natalizio per conto dell’editore indie QubicGames o da publisher di titoli di altra natura. Questo meccanismo ha l’effetto collaterale (ma voluto) di proiettare in alto la visibilità dei ...