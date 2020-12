Night Court NBC lavora al sequel della comedy Giudice di Notte

Leggi su dituttounpop

(Di giovedì 17 dicembre 2020)diNBCa un revivalstoricaLa saga infinita di revival,e reboot non si ferma mai. E mentre Disney+ abbandona Lizzie McGuire, in casa NBC si pensa al ritorno di un titolo storico del proprio palinsesto comico. NBC starebbendo a undi, conosciuto comediin Italia, con John Larroquette che riprenderebbe il suo ruolo che gli fece vincere 4 Emmy consecutivi.. Prodotto da Warner Bros Tv e Melissa Rauch (The Big Bang Theory), scritto da Dan Rubin e basato sulla serie originale di Reinhold Weege,è pensato come una ...