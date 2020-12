Nigeria, liberati gli studenti rapiti da Boko Haram (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sarebbero stati liberati – anche se al momento non è ancora chiaro quanti degli 300 ragazzi siano stati rilasciati – gli studenti rapiti in Nigeria dai jihadisti di Boko Haram. A darne notizia è un consigliere presidenziale. «Gli studenti rapiti della scuola secondaria di scienze governative di Kankara sono stati salvati, il governo dello stato di Katsina ha confermato la notizia», scrive su Twitter l’assistente personale del presidente Nigeriano Muhammadu Buhari, Bashir Ahmaad, postando anche una foto di quest’ultimo mentre riceve la conferma dallo stato di Katsina. Una fonte della sicurezza ha però spiegato all’agenzia France Presse che alcuni dei ragazzi sarebbero rimasti nelle mani dei loro rapitori. December 17, 2020 In ... Leggi su open.online (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sarebbero stati– anche se al momento non è ancora chiaro quanti degli 300 ragazzi siano stati rilasciati – gliindai jihadisti di. A darne notizia è un consigliere presidenziale. «Glidella scuola secondaria di scienze governative di Kankara sono stati salvati, il governo dello stato di Katsina ha confermato la notizia», scrive su Twitter l’assistente personale del presidenteno Muhammadu Buhari, Bashir Ahmaad, postando anche una foto di quest’ultimo mentre riceve la conferma dallo stato di Katsina. Una fonte della sicurezza ha però spiegato all’agenzia France Presse che alcuni dei ragazzi sarebbero rimasti nelle mani dei loro rapitori. December 17, 2020 In ...

