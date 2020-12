Nigeria, Boko Haram mostra gli studenti rapiti a Kankara: «Abbiamo bisogno di aiuto» – Il video (Di giovedì 17 dicembre 2020) Boko Haram ha diffuso un video in cui mostra alcuni studenti rapiti la scorsa settimana nella città Nigeriana di Kankara, nel Nord-Ovest del Paese. Nelle immagini un adolescente, circondato da un gruppo numeroso di altri ragazzi, dice in lingua inglese e hausa di essere tra i 520 studenti sequestrati. Afferma che tutti loro sono stati «catturati dalla banda di Abu Shekau», leader di Boko Haram. E chiede al governo Nigeriano di evitare azioni militari, allo scopo di ottenere un accordo con i rapitori. video: Twitter / The Guardian Nigeria Leggi anche: Uomini armati attaccano una scuola in Nigeria: 400 ... Leggi su open.online (Di giovedì 17 dicembre 2020)ha diffuso unin cuialcunila scorsa settimana nella cittàna di, nel Nord-Ovest del Paese. Nelle immagini un adolescente, circondato da un gruppo numeroso di altri ragazzi, dice in lingua inglese e hausa di essere tra i 520sequestrati. Afferma che tutti loro sono stati «catturati dalla banda di Abu Shekau», leader di. E chiede al governono di evitare azioni militari, allo scopo di ottenere un accordo con i rapitori.: Twitter / The GuardianLeggi anche: Uomini armati attaccano una scuola in: 400 ...

valigiablu : Nigeria, il gruppo terrorista jihadista Boko Haram rivendica il rapimento di 300 studenti: due uccisi in uno scontr… - Avvenire_Nei : #Nigeria Commando assalta scuole superiore, in mano ai banditi centinaia di studenti - RobRe62 : RT @valigiablu: Nigeria, il gruppo terrorista jihadista Boko Haram rivendica il rapimento di 300 studenti: due uccisi in uno scontro a fuoc… - giovcusumano : RT @valigiablu: Nigeria, il gruppo terrorista jihadista Boko Haram rivendica il rapimento di 300 studenti: due uccisi in uno scontro a fuoc… - SmorfiaDigitale : Nigeria, Boko Haram mostra un video con gli studenti rapiti - Tgcom24 -