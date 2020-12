Niente GF Vip per Ginevra Lamborghini, Signorini sbotta: “Pretendeva non si parlasse di Elettra” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Salta l’ingresso di Ginevra Lamborghini al GF Vip 5 Qualche settimana fa, attraverso un annuncio sul suo settimanale Chi, Alfonso Signorini aveva annunciato la presenza di Ginevra Lamborghini nella casa del Grande Fratello Vip 5. A distanza di giorni, però, lo stesso conduttore del reality show di Canale 5 ha fatto sapere che la sorella di Elettra non sarà più una concorrente. Per quale motivo? Di recente il giornalista ed autore televisivo Gabriele Parpiglia ha parlato di promesse fatta alla famiglia. Mentre Signorini ha detto che ci sarebbero stati dei problemi col suo contratto. Alfonso Signorini spiega il motivo Nelle ultime ore, però, ospite al Grande Fratello Vip Party da Awed e Annie Mazzola, il conduttore Alfonso Signorini ha ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 17 dicembre 2020) Salta l’ingresso dial GF Vip 5 Qualche settimana fa, attraverso un annuncio sul suo settimanale Chi, Alfonsoaveva annunciato la presenza dinella casa del Grande Fratello Vip 5. A distanza di giorni, però, lo stesso conduttore del reality show di Canale 5 ha fatto sapere che la sorella dinon sarà più una concorrente. Per quale motivo? Di recente il giornalista ed autore televisivo Gabriele Parpiglia ha parlato di promesse fatta alla famiglia. Mentreha detto che ci sarebbero stati dei problemi col suo contratto. Alfonsospiega il motivo Nelle ultime ore, però, ospite al Grande Fratello Vip Party da Awed e Annie Mazzola, il conduttore Alfonsoha ...

