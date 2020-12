Niente compromessi sui valori. Lega e FdI tradiscono l’Italia. Parla Furore (M5S): “Poste le basi per una nuova Ue. Ora sospendere definitivamente il Patto di Stabilità” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Da una parte una nuova Europa il cui cammino, in realtà, è partito già a luglio quando Giuseppe Conte ha ottenuto un successo insperato per molti sul Recovery Fund; dall’altra Lega e Fratelli d’Italia che “con le loro polemiche assurde Lega e Fratelli d’Italia difendono gli interessi delle grandi corporazioni e dimenticano di dire che senza risorse proprie l’Italia sarebbe stata costretta a pagare di più al bilancio europeo in un momento di grave crisi economica”. Questo è, in sintesi, il quadro della giornata di ieri secondo l’eurodeputato M5S Mario Furore, col voto al Parlamento europeo sul bilancio pluriennale, che “aumenta la dotazione dei programmi Horizon, Erasmus e InvestEU, importantissimi per giovani e imprese” e sulla garanzia di una maggiore tutela allo stato di diritto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 17 dicembre 2020) Da una parte unaEuropa il cui cammino, in realtà, è partito già a luglio quando Giuseppe Conte ha ottenuto un successo insperato per molti sul Recovery Fund; dall’altrae Fratelli d’Italia che “con le loro polemiche assurdee Fratelli d’Italia difendono gli interessi delle grandi corporazioni e dimenticano di dire che senza risorse propriesarebbe stata costretta a pagare di più al bilancio europeo in un momento di grave crisi economica”. Questo è, in sintesi, il quadro della giornata di ieri secondo l’eurodeputato M5S Mario, col voto almento europeo sul bilancio pluriennale, che “aumenta la dotazione dei programmi Horizon, Erasmus e InvestEU, importantissimi per giovani e imprese” e sulla garanzia di una maggiore tutela allo stato di diritto ...

Ilsuperbo89 : @murgino__ Si si ma io intendo come narrazione televisiva, non da documentario ma da reality quindi con tanti compr… - MaxStrazze : @MrTriStan71 @Lelazio1 Il problema resta a quanto pare. Non sono ne Balotelli ne Cassano, ma se vengo provocato con… - rubina126_ : @mecna Per niente. E sono anche stanca di sentirmi dire che bisogna accettare dei compromessi, provare a capire, so… - Godot42405938 : @InMonsterland L’amore assoluto ha una prerogativa: è assoluto, non gli manca niente e non vive di compromessi ?? - GiorgioAntonel1 : RT @1603ina: Con il 51%si sarebbe potuto fare quel ke era programmato e promesso dal M5s così non è! bisogna scendere a compromessi ke nn c… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente compromessi Bilancio Ue, niente compromessi con Ungheria e Polonia. La versione di Nannicini Formiche.net Crescono i contagi nelle Rsa e partono i trasferimenti dei pazienti: coinvolti anche i privati. Niente visite a Natale?

PESARO - Sono partiti oggi i primi trasferimenti verso le Rsa Covid del territorio provinciale per gli anziani degenti di Casa Roverella, ritenuti in condizioni più serie dai medici ...

Niente crisi o rimpasto, tutti fermi a rinforzare le rendite di posizione

Cosa significa che crisi non ci sarà, neppure sotto la veste meno impattante del rimpasto? Semplicemente che stiamo parlando solo della crisi politico-parlamentare, perché per il resto la situazione r ...

PESARO - Sono partiti oggi i primi trasferimenti verso le Rsa Covid del territorio provinciale per gli anziani degenti di Casa Roverella, ritenuti in condizioni più serie dai medici ...Cosa significa che crisi non ci sarà, neppure sotto la veste meno impattante del rimpasto? Semplicemente che stiamo parlando solo della crisi politico-parlamentare, perché per il resto la situazione r ...