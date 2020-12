NFL | pillole di Week 14 – Cam Akers | il duo di Green Bay e un nuovo record

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 17 dicembre 2020) La regular season è sempre più vicina allo scadere e i playoff si avvicinano sempre di più. Tra le squadre già in lizza per contendersi il Super Bowl ci sono i Pittsburgh Steelers. Gli uomini di Mike Tomlin non sono riusciti a mantenere l’imbattibilità, viste le due sconfitte consecutive contro Washington e Buffalo, ma hanno stabilito unprimato in NFL. Anche i Packers hanno blindato la post season e possono sognare il trofeo, lanciati dal duo Rodgers-Adams. I Rams non sono ancora sicuri dei playoff, ma ci sono molto vicini, e, intanto, si godono il loro rookie Cam. Cam: una risorsa in più per i Rams? La partita contro i Patriots ha dimostrato che se Goff non appare molto in forma, a trascinare i Rams ci pensa Cam. Contro New England, il rookie dalla Florida State ha registrato 177 rushing ...