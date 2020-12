Nessun africano tra i migliori giocatori di sempre di France Football, Eto’o sbotta: “Non esistiamo” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Lo abbiamo visto entrare a far parte di un videoclip musicale, ma adesso Samuel Eto'o fa parlare per motivi ben più importanti. L'ex attaccante del Camerun, ma anche di Barcellona e Inter, ha reagito all'assenza di calciatori africani nella squadra dei 33 migliori giocatori di tutti i tempi secondo l'autorevole rivista France Football.Eto'o e la polemicacaption id="attachment 562181" align="alignnone" width="836" Eto'o (getty images)/caption"Come può France Football scegliere tra i migliori giocatori di tutti i tempi e non includere Nessun calciatore africano nel suo roster di 33 giocatori? Questa decisione non è assolutamente credibile ". Tutto parte da questa affermazione fatta da un noto giornalista ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 17 dicembre 2020) Lo abbiamo visto entrare a far parte di un videoclip musicale, ma adesso Samuel Eto'o fa parlare per motivi ben più importanti. L'ex attaccante del Camerun, ma anche di Barcellona e Inter, ha reagito all'assenza di calciatori africani nella squadra dei 33di tutti i tempi secondo l'autorevole rivista.Eto'o e la polemicacaption id="attachment 562181" align="alignnone" width="836" Eto'o (getty images)/caption"Come puòscegliere tra idi tutti i tempi e non includerecalciatorenel suo roster di 33? Questa decisione non è assolutamente credibile ". Tutto parte da questa affermazione fatta da un noto giornalista ...

ItaSportPress : Nessun africano tra i migliori giocatori di sempre di France Football, Eto'o sbotta: 'Non esistiamo' -… - IsabellaDaragon : RT @Teresat14547770: La mia, voleva solo portare alla luce, che nelle caste, che si dicono tanto umane e vicino alle minoranze, nelle loro… - Teresat14547770 : La mia, voleva solo portare alla luce, che nelle caste, che si dicono tanto umane e vicino alle minoranze, nelle lo… - dinoforitaly : RT @NatalyineisXxx: Defecano per la strada indisturbati ,si masturbano senza vergogna ,i Nigeriani non sono desiderati in nessun paese afri… - z_iiitali : Defecano per la strada indisturbati ,si masturbano senza vergogna ,i Nigeriani non sono desiderati in nessun paese… -

Ultime Notizie dalla rete : Nessun africano Nessun africano tra i migliori giocatori di sempre di France Football, Eto’o sbotta: “Non esistiamo” ItaSportPress Perché non c'è (quasi) nulla da temere se il coronavirus muta

L'idea di una mutazione è intrinsecamente spaventosa per molte persone, ma gli esperti insistono sul fatto che sia prevedibile, e non sia quello l'elemento su cui concentrare l'attenzione. Che cosa ab ...

Eni Nigeria, la difesa del manager cagliaritano Casula: "Nessuna corruzione internazionale"

Top manager dell'Eni, cagliaritano, 58 anni, Roberto Casula è una delle figure di spicco nel processo Eni Nigeria. Secondo i pm Sergio Spadaro e Fabio De Pasquale, Casula sarebbe il regista dell'opera ...

L'idea di una mutazione è intrinsecamente spaventosa per molte persone, ma gli esperti insistono sul fatto che sia prevedibile, e non sia quello l'elemento su cui concentrare l'attenzione. Che cosa ab ...Top manager dell'Eni, cagliaritano, 58 anni, Roberto Casula è una delle figure di spicco nel processo Eni Nigeria. Secondo i pm Sergio Spadaro e Fabio De Pasquale, Casula sarebbe il regista dell'opera ...