Negramaro | Giuliano Sangiorgi a FQMagazine | “Se c’è una cosa che abbiamo imparato con la pandemia è che se io salvo “l’altro” | salvo me stesso” Rivedi la diretta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 dicembre 2020) La band è uscita con il nuovo album “Contatto” esi è raccontato a Claudia Rossi e Andrea Conti in unaFacebook (che si può vedere qui). Il cantautore e frontman della band dei record ha parlato di molte cose e anche del momento che stiamo vivendo: “Voglio stare sempre a un passo dalla felicità. In questi giorni credo che la felicità sia nelle piccole cose che ognuno può stringere veramente. Se c’è qualche si può imparare da questa, da questo dolore globale è che paradossalmente questo dolore vorremmo condividerlo ma proprio condividere non si può.capito in un attimo che “da noi” da cui ci siamo difesi o a cuilanciato frecciatine, cattiverie, “da noi” oggi salva ...