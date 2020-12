Nba | Antetokounmpo rinnova | contratto da 228 milioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 17 dicembre 2020) La notizia che i tifosi di Milwaukee aspettavano è finalmente arrivata. Giannishato ufficialmente con la franchigia statunitense. Per il greco, unche lo elegge come il giocatore più pagato nella storia della lega di basket americana.: rinnovo da record Per l’attuale MVP in carica (per il secondo anno consecutivo)da cinque anni per un totale di 228di dollari. Si tratta delpiù oneroso nella storia della NBA che posizione il greco davanti al 23 dei Lakers, Lebron James. L’ala greca, aveva tempo fino alla giornata di lunedì 21 dicembre per prolungare il suocon Milwaukee. In caso di mancato rinnovo, sarebbe diventato free agent e avrebbe potuto ricevere ...