Natale: zona rossa nei festivi e prefestivi dal 24 al 6 e arancione nei feriali. Consentiti due ospiti non conviventi (Di giovedì 17 dicembre 2020) Confronto ancora aperto nel Governo sull’ulteriore stretta per scongiurare una terza ondata di contagi: lockdown per dieci giorni e area arancione per quattro. Si potrà uscire da Comuni sotto i 5mila abitanti entro un raggio di 30 km. Consiglio dei ministri alle 18 Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 17 dicembre 2020) Confronto ancora aperto nel Governo sull’ulteriore stretta per scongiurare una terza ondata di contagi: lockdown per dieci giorni e areaper quattro. Si potrà uscire da Comuni sotto i 5mila abitanti entro un raggio di 30 km. Consiglio dei ministri alle 18

Corriere : ?? L'Italia passerà il Natale in lockdown. La decisione ufficiale è attesa per oggi. Se la linea sarà confermata, il… - Adnkronos : #Zonarossa a Natale, lo sfogo di Vissani: 'Tragico, giocano col c... degli altri' - Agenzia_Ansa : #Natale, dal 24 dicembre al 6 gennaio l'Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e zona arancione nei… - Blackskorpion4 : RT @ardigiorgio: Va bene la zona rossa a Natale, ma il 7 gennaio si torna a scuola? - J__Jack : RT @Jnterista_12: @you_trend Insomma la situazione è ottima e chiuderci per Natale è ingiusto per questo motivo la zona rossa non ci fermer… -