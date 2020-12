Natale: Vaticano, sacerdoti potranno celebrare anche 4 Messe (Di giovedì 17 dicembre 2020) Arriva una norma eccezionale per consentire ai sacerdoti di celebrare più Messe a Natale per consentire il distanziamento e il massimo rispetto delle norme anti-Covid. I sacerdoti potranno celebrare fino a quattro Messe per favorire la partecipazione dei fedeli in sicurezza. È quanto stabilisce un decreto della Congregazione del Culto divino, firmato dal cardinale Prefetto Robert Sarah e dal Segretario, l’arcivescovo Arthur Roche. La possibilità riguarda il giorno di Natale (25 dicembre), il giorno di Maria Santissima Madre di Dio (1° gennaio) e dell’Epifania (6 gennaio). A norma del Codice di diritto canonico, in caso vi sia scarsità di preti, il vescovo “può concedere che i sacerdoti, per giusta causa, celebrino ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 17 dicembre 2020) Arriva una norma eccezionale per consentire aidipiùper consentire il distanziamento e il massimo rispetto delle norme anti-Covid. Ifino a quattroper favorire la partecipazione dei fedeli in sicurezza. È quanto stabilisce un decreto della Congregazione del Culto divino, firmato dal cardinale Prefetto Robert Sarah e dal Segretario, l’arcivescovo Arthur Roche. La possibilità riguarda il giorno di(25 dicembre), il giorno di Maria Santissima Madre di Dio (1° gennaio) e dell’Epifania (6 gennaio). A norma del Codice di diritto canonico, in caso vi sia scarsità di preti, il vescovo “può concedere che i, per giusta causa, celebrino ...

