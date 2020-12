Natale | oggi il giorno delle nuove misure | si va verso 8 giorni di zona rossa | ecco il calendario dei divieti Alle 17 incontro governo-regioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 dicembre 2020) C’è attesa per il vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione della maggioranza per decidere lerestrizioni che scatteranno per le festività natalizie. L’era inizialmente in programma per mercoledì sera ma la ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova, di ritorno da Bruxelles, ha comunicato all’ultimo la sua indisponibilità a partecipare, costringendo Conte a rinviare la discussione e dare la priorità al confronto con il leader di Italia Viva per la “verifica” di maggioranza. Il tempo tuttavia stringe, tanto che fonti dispiegano come, a questo punto, sia davvero difficile che lenorme possano essere definite prima di 24 ore. La tensione è alta nelma anche con lee con l’opposizione. Il presidente della ...