Natale | le nuove misure varate già domani “Necessario chiudere fino all’Epifania”

(Di giovedì 17 dicembre 2020) ROMA – Potrebbe essere uno schema gia’ utilizzato, quello del decreto e del relativo dpcm, il veicolo normativo che il governo utilizzera’ per introdurre le nuove limitazioni in vista delle feste natalizie. Domani sera, per ora alle 18, dovrebbe essere convocato il consiglio dei ministri, preceduto da una riunione dei capidelegazione. Decisivo anche il confronto di oggi con le Regioni e con Italia viva. Le nuove misure, spiegano fonti di governo, dovrebbero essere varate gia’ domani, o al piu’ tardi sabato. BOCCIA: “NECESSARIO CHIUDERE FINO EPIFANIA, A TUTELA DI TUTTI“