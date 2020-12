Natale, Italia zona rossa per le feste: ecco il calendario del lockdown (Di giovedì 17 dicembre 2020) Manca sempre meno a Natale e il Governo è al lavoro per decidere le misure ancora più stringenti da adottare proprio in vista delle festività. Questo per scongiurare una terza ondata o assembramenti (come quelli visti nel weekend) che non farebbero altro che aggravare la situazione. Tra le ipotesi quella di far diventare Italia zona rossa con un lockdown a tutti gli effetti nei festivi e prefestivi; una nazione che sarebbe invece arancione nel resto dei giorni con minori limitazioni. “Abbiamo predisposto un piano per le festività natalizie. Forse qualche ritocchino ci sarà. Alla luce dei suggerimenti del Comitato tecnico scientifico qualche misura ulteriore la introdurremo. Ci stiamo riflettendo” – ha spiegato il Presidente del Consiglio. L’ala rigorista che vede in pole position i ministri ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 17 dicembre 2020) Manca sempre meno ae il Governo è al lavoro per decidere le misure ancora più stringenti da adottare proprio in vista delle festività. Questo per scongiurare una terza ondata o assembramenti (come quelli visti nel weekend) che non farebbero altro che aggravare la situazione. Tra le ipotesi quella di far diventarecon una tutti gli effetti nei festivi e prefestivi; una nazione che sarebbe invece arancione nel resto dei giorni con minori limitazioni. “Abbiamo predisposto un piano per le festività natalizie. Forse qualche ritocchino ci sarà. Alla luce dei suggerimenti del Comitato tecnico scientifico qualche misura ulteriore la introdurremo. Ci stiamo riflettendo” – ha spiegato il Presidente del Consiglio. L’ala rigorista che vede in pole position i ministri ...

myrtamerlino : Forse il #vaccino arriva prima di #Natale o forse no. Forse da sabato l'Italia tutta rossa o arancione o forse no.… - Corriere : Italia zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio: oggi alle 12 la riunione per decidere sul Natale - Corriere : In Italia i primi vaccini anti Covid subito dopo il giorno di Natale - PazzeskaMilanoT : RT @SennaGianMarco: “Ristoratori , a Natale aprite a pranzo”. E loro, gente con due palle cosi, prendono le prenotazioni, ordinano quantit… - zazoomblog : Italia zona rossa a Natale la date di chiusura di bar e negozi: il calendario per lo shopping - #Italia #rossa… -