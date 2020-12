Natale: Italia zona rossa? Le ipotesi al vaglio (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ancora non si giunge ad un accordo unitario al Governo. Sono due fazioni divise quelle che si fronteggiano sulle nuove disposizioni per il Natale. Da un lato la linea ferrea e decisa di Boccia e Speranza, che vorrebbero l’Italia intera in zona rossa, dall’altra la linea più morbida di Conte, che propenderebbe verso una zona rossa solamente nei festivi e prefestivi, lasciando l’Italia in arancione (o forse giallo) per il resto delle festività. L’accordo sembrerebbe ora però propendere per un misto di rosso e arancio, in modo da mettere d’accordo tutte le forze di governo e non esasperare i contrasti. Probabilmente nella giornata di oggi avremo più notizie in merito. Se si scegliesse la linea dura, questa comporterebbe un lockdown totale, proprio come a ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ancora non si giunge ad un accordo unitario al Governo. Sono due fazioni divise quelle che si fronteggiano sulle nuove disposizioni per il. Da un lato la linea ferrea e decisa di Boccia e Speranza, che vorrebbero l’intera in, dall’altra la linea più morbida di Conte, che propenderebbe verso unasolamente nei festivi e prefestivi, lasciando l’in arancione (o forse giallo) per il resto delle festività. L’accordo sembrerebbe ora però propendere per un misto di rosso e arancio, in modo da mettere d’accordo tutte le forze di governo e non esasperare i contrasti. Probabilmente nella giornata di oggi avremo più notizie in merito. Se si scegliesse la linea dura, questa comporterebbe un lockdown totale, proprio come a ...

