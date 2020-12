Natale, Italia in zona rossa: oggi l’incontro per decidere i divieti (Di giovedì 17 dicembre 2020) oggi, giovedì 17 dicembre, è previsto l’incontro tra governo e Regioni per decidere le misure da adottare durante le festività natalizie. Nel vertice con i capidelegazione il il Comitato tecnico scientifico, il premier Giuseppe Conte ha provato a far passare la “linea morbida”, ma sembra che ad averla spuntata sia stato l’asse “rigorista”. La decisione è attesa per oggi. Le ipotesi Tutta Italia in lockdown dal 24 dicembre al 6 gennaio. È la proposta dei “rigoristi”, sostenuta dai ministri Dario Franceschini e Francesco Boccia. Una chiusura appena più morbida di marzo, l’ultimo sforzo “necessario” per contenere la diffusione del virus a Natale e a Capodanno. Sarebbero chiusi bar, ristoranti e negozi e divieto di spostamento anche nel proprio comune. Rimarrebbero esclusi i giorni 28, 29 ... Leggi su italiasera (Di giovedì 17 dicembre 2020), giovedì 17 dicembre, è previstotra governo e Regioni perle misure da adottare durante le festività natalizie. Nel vertice con i capidelegazione il il Comitato tecnico scientifico, il premier Giuseppe Conte ha provato a far passare la “linea morbida”, ma sembra che ad averla spuntata sia stato l’asse “rigorista”. La decisione è attesa per. Le ipotesi Tuttain lockdown dal 24 dicembre al 6 gennaio. È la proposta dei “rigoristi”, sostenuta dai ministri Dario Franceschini e Francesco Boccia. Una chiusura appena più morbida di marzo, l’ultimo sforzo “necessario” per contenere la diffusione del virus ae a Capodanno. Sarebbero chiusi bar, ristoranti e negozi e divieto di spostamento anche nel proprio comune. Rimarrebbero esclusi i giorni 28, 29 ...

