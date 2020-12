Natale, il grido di De Luca: “Niente cenoni. Così condanniamo anziani in terapia intensiva” (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Mi è capitato di ascoltare qualche dichiarazione di esponenti di Governo secondo cui dobbiamo consentire alle persone anziane di andare in famiglia nei 2-3 giorni di feste. Questo non è un atto di generosità, è un atto di idiozia e di irresponsabilità“. A dichiararlo è il governatore campano Vincenzo de Luca a margine della consegna L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Mi è capitato di ascoltare qualche dichiarazione di esponenti di Governo secondo cui dobbiamo consentire alle persone anziane di andare in famiglia nei 2-3 giorni di feste. Questo non è un atto di generosità, è un atto di idiozia e di irresponsabilità“. A dichiararlo è il governatore campano Vincenzo dea margine della consegna L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

rexforte1 : regioni Leghiste, hanno risposto all' invito di loro capo a non portare mascherine e ad ammassarsi nei negozi al gr… - MaxRubano : RT @ebreieisraele: #attentato #terroristico #suicida di #islamico depresso per #natale con #bomba al grido di #allahuakbar a sud di #mosca,… - _jowa_ : Sento dei conoscenti organizzare il pranzo di Natale al grido di 'tanto siamo tra noi' dove 'tra noi' significa 3/4… - lapierpierina : RT @ebreieisraele: #attentato #terroristico #suicida di #islamico depresso per #natale con #bomba al grido di #allahuakbar a sud di #mosca,… - PierantoniFabio : RT @ebreieisraele: #attentato #terroristico #suicida di #islamico depresso per #natale con #bomba al grido di #allahuakbar a sud di #mosca,… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale grido "Noi rovinati dal Natale Covid". Il grido di alberghi e ristoranti AGI - Agenzia Italia Treviso, Marina morta assieme al suo bimbo al nono mese di gravidanza. «Non ci credo, aspetto che si risvegli»

TREVISO - Una fitta fortissima all'addome e un grido. La chiamata al Suem ... Così, a pochi giorni dal primo Natale da mamma, si è fermata la vita di Marina Lorenzon e del figlio che avrebbe dovuto ...

“Non ci fate chiudere”: il disperato appello di un commerciante di Fiumicino

"Non giocate con la nostra pelle, rischiate che un intero settore vada k.o. perché voi non sapete gestire le vie o piazze" ...

TREVISO - Una fitta fortissima all'addome e un grido. La chiamata al Suem ... Così, a pochi giorni dal primo Natale da mamma, si è fermata la vita di Marina Lorenzon e del figlio che avrebbe dovuto ..."Non giocate con la nostra pelle, rischiate che un intero settore vada k.o. perché voi non sapete gestire le vie o piazze" ...