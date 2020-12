Natale | il calendario dei giorni in zona rossa e quelli in zona gialla o arancione

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Italiadurante le feste di, ma solo in alcuni. Misure ‘a scacchiera’ per arginare la diffusione del coronavirus: lo schema delineato dal governo prevede l’introduzione dellaneifestivi e prefestivi. Non una chiusura generale dal 24 dicembre al 6 gennaio, quindi, ma uno slalom tra ile restrizioni quindi alla vigilia di, ae a Santo Stefano, fino a domenica 27 dicembre. Poi, nuova stretta ‘attiva’, quindi, il 31 dicembre e il primo gennaio. Più 2 e 3 gennaio, un sabato e una domenica. Se dovessero essere applicate a livello nazionale le regole adottate per ...