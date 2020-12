Natale e solidarietà, a Montesarchio ecco “La scatola delle meraviglie” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti«A Natale regaliamo un sorriso ai bambini», con questo slogan e nell’ambito del programma “Natale di solidarietà” a Montesarchio parte l’iniziativa “La scatola delle meraviglie”. Promossa dall’assessore Morena Cecere e dal consigliere Ilaria Caturano, in sinergia con la protezione civile e in collaborazione con le associazioni locali, l’iniziativa intende portare un sorriso a Natale a quei bambini che ne hanno più bisogno, sostenendo un forte messaggio di solidarietà. Tutti potranno partecipare e creare “La scatola delle meraviglie”. Come? E’ molto semplice: ognuno potrà comporre una scatola oppure i bambini potranno chiedere nelle loro ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti«Aregaliamo un sorriso ai bambini», con questo slogan e nell’ambito del programma “di” aparte l’iniziativa “La”. Promossa dall’assessore Morena Cecere e dal consigliere Ilaria Caturano, in sinergia con la protezione civile e in collaborazione con le associazioni locali, l’iniziativa intende portare un sorriso aa quei bambini che ne hanno più bisogno, sostenendo un forte messaggio di. Tutti potranno partecipare e creare “La”. Come? E’ molto semplice: ognuno potrà comporre unaoppure i bambini potranno chiedere nelle loro ...

NekOfficial : Vi aspetto questa sera, 12 dicembre, su @RaiUno per “Festa di Natale”, la tradizionale serata maratona dedicata a… - Affaritaliani : Un tampone antigenico 'di solidarietà' per regalo di Natale - TeleradioNews : Solidarietà. Acli Provinciale di Napoli, l’artista M’Barka Ben Taleb e l’editore Giammarino scendono in campo per i… - contattogiorgi : Solidarietà. Acli Provinciale di Napoli, l’artista M’Barka Ben Taleb e l’editore Giammarino scendono in campo per i… - pvsassone : RT @AndreaMarano11: @caritas_milano @CaritasItaliana @VujaBoskov @chiesadimilano @pfmajorino @BentivogliMarco @Avvenire_Nei @udogumpel @man… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale solidarietà Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera