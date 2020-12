Natale e Covid: il calendario di divieti e permessi. Le ipotesi del governo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ultimo week-end libero prima della serrata natalizia. E' quello che aspetta agli italiani che, fino a domenica potranno muoversi tra regione e regione e dedicarsi allo shopping natalizio con negozi aperti fino alle 21. Da lunedì, però, tutto cambia. "Come" cambierà è in queste ore oggetto di discussione all'interno della maggioranza. Quello che è certo è che sarà un Natale all'insegna dei divieti e delle limitazioni. Evitare la terza ondata di contagi – mentre la seconda non è ancora finita – è, infatti, la priorità assoluta in questo momento. Le ipotesi Per questo l'esecutivo è alle prese con un braccio di ferro tra l'ala rigorista della maggioranza che vorrebbe l'Italia intera in lockdown totale dal 21 dicembre al 7 gennaio, e la linea più morbida preferita dal Premier Conte che punta a mettere il Paese in zona rossa dal 24 al 27 ... Leggi su panorama (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ultimo week-end libero prima della serrata natalizia. E' quello che aspetta agli italiani che, fino a domenica potranno muoversi tra regione e regione e dedicarsi allo shopping natalizio con negozi aperti fino alle 21. Da lunedì, però, tutto cambia. "Come" cambierà è in queste ore oggetto di discussione all'interno della maggioranza. Quello che è certo è che sarà unall'insegna deie delle limitazioni. Evitare la terza ondata di contagi – mentre la seconda non è ancora finita – è, infatti, la priorità assoluta in questo momento. LePer questo l'esecutivo è alle prese con un braccio di ferro tra l'ala rigorista della maggioranza che vorrebbe l'Italia intera in lockdown totale dal 21 dicembre al 7 gennaio, e la linea più morbida preferita dal Premier Conte che punta a mettere il Paese in zona rossa dal 24 al 27 ...

