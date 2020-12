Natale | agli Uffizi un presepe pop | i personaggi sono le star della musica italiana

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Firenze, 17 dic. - (Adnkronos) - Tempo die glisi trasformano nello scenario di un grandediffuso di arte pop. A partire da stasera l'installazione realizzata da Marco Lodola con figure retroilluminate ed intitolata "Natività.luminoso", sarà visibile per tutto il periodo delle feste dai lungarni, dal Ponte Vecchio e dal piazzale del museo: le varie parti delle quali si compone saranno accolte sia al primo che al secondo pianoGalleria. L'allestimento ha come tema centrale laleggera, in particolare quella, e propone, nei panni dei protagonisti del, molti dei cantanti che nel corso dei decenni hanno partecipato al festival di Sanremo. Dalle vetrate del Verone al primo piano del museo (lato ...