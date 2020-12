Natale | agli Uffizi un presepe pop | i personaggi sono le star della musica italiana 3

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 dicembre 2020) (Adnkronos) - Il sindaco di Firenze, Dario Nar, afferma: "I museiforzatamente chiusi ma si può sbirciare dalle loro finestre: dai lungarni e da Ponte Vecchio potremo ammirare fino al nuovo anno questo originalededicato alla, in attesa di poter di nuovo finalmente fruirecultura dal vivo". Il critico d'arte Vittorio Sgarbi spiega: "Arte e fedeuna cosa; ed è quindi inevitabile che tocchi al primo museo d'Italia, gli, rappresentare, nel modo più luminoso, le festività natalizie. Il tentativo del Vaticano, con le ceramiche di Castelli in Piazza San Pietro, ha determinato discussioni. La scelta del pirotecnico direttore Eike Schmidt di chiamare l'artistaluce per eccellenza, Marco Lodola, a comporre il suo ...