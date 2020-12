Napoli, Petagna ha il peso dell’attacco sulle spalle: out Osimhen e Mertens (Di giovedì 17 dicembre 2020) Da ultima alternativa a prima scelta, Petagna diventa indispensabile per l’attacco del Napoli. Con gli infortuni di Osimhen e Mertens, la squalifica di Insigne, toccherà all’ex Milan L’attacco del Napoli è tra i più forti della serie A, ma adesso si ritrova con il solo Petagna a disposizione. Gli infortuni di Osimhen e Mertens, la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 17 dicembre 2020) Da ultima alternativa a prima scelta,diventa indispensabile per l’attacco del. Con gli infortuni di, la squalifica di Insigne, toccherà all’ex Milan L’attacco delè tra i più forti della serie A, ma adesso si ritrova con il soloa disposizione. Gli infortuni di, la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

