Napoli | Nino D' Angelo | ' spero che San Gennaro ci ripensi e faccia il miracolo' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Io sono cattolico, credo in Dio eche ilSanlo, che ci, perché quando non lo fa, storicamente succede di tutto. E infatti...". CosìD'commenta con l'Adnkronos il 'mancato' prodigio della liquefazione del sangue di San, attesa dai fedeli per il 16 dicembre. "Sanè il nostro santo protettore -dice l'attore e cantante partenopeo - e anche se non sono molto preparato sul tema dei miracoli dal punto di vista teologico, so che quando non si verifica non è un buon presagio". "Per i napoletani credenti è importante -sottolinea D'- Molte persone staranno pregando, la Napoli fervente ci crede molto. Ci sentiamo più protetti se ...