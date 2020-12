Napoli | nel weekend presidio al carcere di Poggioreale | l’iniziativa

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– La Pastorale carceraria della Diocesi di, Don Franco Esposito cappellano deldie il Garante campano Samuele Ciambriello, hanno promosso un appello per una giornata di mobilitazione dal titolo “Fame di Giustizia e Sete di verità”. Sabato prossimo, 19 Dicembre 2020, ci sarà una partire dalle ore 11:00 davanti aldi. “Un giorno di digiuno per la dignità dei detenuti perché nessuno sia dimenticato, perché chi ha sbagliato possa pagare il suo debito non a prezzo della vita, perché chi è detenuto ha diritto alla tutela della sua vita e che ilnon sia un luogo separato dalla società. Ogni vita deve essere salvata da un virus che non conosce limiti e ...