Napoli, Gattuso: «Ripartiamo dalla prestazione» – VIDEO

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta subita contro l'Inter a San Siro

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta subita contro l'Inter a San Siro. «È stata una partita molto tattica. L'Inter ha caratteristiche ben precise. Il Napoli ha fatto una grandissima partita, abbiamo provato a fare qualcosa di nuovo. Meritavamo di più noi che loro. Bisogna pensare alla partita con la Lazio, ora rimane la prestazione».

