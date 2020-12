Napoli, Gattuso per l'espulsione di Insigne: ''Solo in Italia accadono queste cose,così si cambiano le partite.'' (Di giovedì 17 dicembre 2020) Gattuso commenta così la decisione dell'arbitro nei confronti di Insigne: ''Solo in Italia gli arbitri ti mandano fuori perché li mandi a cag... Se dici `fuck off´ in Inghilterra nessuno ti dice ... Leggi su globalist (Di giovedì 17 dicembre 2020)commentala decisione dell'arbitro nei confronti di: ''ingli arbitri ti mandano fuori perché li mandi a cag... Se dici `fuck off´ in Inghilterra nessuno ti dice ...

sscnapoli : Il Presidente Aurelio De Laurentiis, l’allenatore Gennaro Gattuso e tutta la SSC Napoli, si uniscono al dolore dell… - sscnapoli : ?? | #Gattuso “Domani sarà dura, voglio vedere un grande Napoli” ?? - eleinadotisopse : @SpudFNVPN nessun allenatore di livello superiore a Gattuso verrebbe a Napoli in questo momento, per adesso teniamo… - gnikMatteo : @enzogoku69 Ciao Vincenzo, io reputo Gattuso un bravo allenatore. Tuttavia ieri sera sono rimasto sorpreso dal suo… - enzogoku69 : ??Altro che parla di calcio senza saperne con un patentino preso per sbaglio, signor #Ballardini non si faccia senti… -