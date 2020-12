Napoli, al via le assunzioni a Palazzo San Giacomo: i dettagli (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’apposita commissione ministeriale, riunitasi a Roma oggi, dopo il voto favorevole del Consiglio al Bilancio preventivo 2020 e al Bilancio consolidato 2019, ha dato il via libera al piano assunzionale 2020 – 2022 approvato dalla Giunta comunale. Entro il 31 dicembre partiranno le prime 279 assunzioni rivolte ad esaurire completamente il bacino delle LSU ancora in servizio presso l’Amministrazione. A queste si aggiungono 819 assunzioni nel 2021 e 32 nel 2022 con contratti a tempo indeterminato per un totale complessivo di 1.130 assunzioni. 179 sono le assunzioni a tempo determinato fra il 2020 ed il 2021. I dati diramati dal Comune di Napoli Nel dettaglio per i contratti a tempo indeterminato: anno 2020: – stabilizzazione di 275 LSU ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– L’apposita commissione ministeriale, riunitasi a Roma oggi, dopo il voto favorevole del Consiglio al Bilancio preventivo 2020 e al Bilancio consolidato 2019, ha dato il via libera al piano assunzionale 2020 – 2022 approvato dalla Giunta comunale. Entro il 31 dicembre partiranno le prime 279rivolte ad esaurire completamente il bacino delle LSU ancora in servizio presso l’Amministrazione. A queste si aggiungono 819nel 2021 e 32 nel 2022 con contratti a tempo indeterminato per un totale complessivo di 1.130. 179 sono lea tempo determinato fra il 2020 ed il 2021. I dati diramati dal Comune diNelo per i contratti a tempo indeterminato: anno 2020: – stabilizzazione di 275 LSU ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli via Comune di Napoli, via alle assunzioni: le prime 279 entro il 31 dicembre NapoliToday Comune di Napoli: il punto sulla ripavimentazione di Via Morelli e delle strade adiacenti

laureato in Filologia Moderna, giornalista. Comune di Napoli: riunione tra l’amministrazione comunale e Confcommercio sui lavori di ripavimentazione di Via Morelli e delle strade adiacenti. Si è ...

