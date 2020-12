Napoli, accuse e minacce al personale del 118: “Ci avete rubato i soldi” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Un episodio che ha del surreale quello che si è verificato a Fuorigrotta nella tarda mattinata di oggi, 17 dicembre. I sanitari della postazione 118 del San Paolo hanno prestato soccorso ad un paziente presso il suo domicilio di via Cattolica. Una volta stabilizzato, il paziente è stato trasferito all’ospedale San Paolo. I parenti del paziente, giunti al pronto soccorso, hanno cercato l’equipaggio dell’ambulanza che aveva soccorso il famigliare ed hanno iniziato ad inveire contro loro. “Vi siete rubati i soldi che avevamo a casa” è stata l’infamante accusa rivolta al personale medico. Dalle accuse si è passato ad offese fino ad arrivare a minacce di morte. “Per poco non si è arrivati alla vera e propria aggressione fisica – scrive la pagina “Nessuno tocchi ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Un episodio che ha del surreale quello che si è verificato a Fuorigrotta nella tarda mattinata di oggi, 17 dicembre. I sanitari della postazione 118 del San Paolo hanno prestato soccorso ad un paziente presso il suo domicilio di via Cattolica. Una volta stabilizzato, il paziente è stato trasferito all’ospedale San Paolo. I parenti del paziente, giunti al pronto soccorso, hanno cercato l’equipaggio dell’ambulanza che aveva soccorso il famigliare ed hanno iniziato ad inveire contro loro. “Vi siete rubati iche avevamo a casa” è stata l’infamante accusa rivolta almedico. Dallesi è passato ad offese fino ad arrivare adi morte. “Per poco non si è arrivati alla vera e propria aggressione fisica – scrive la pagina “Nessuno tocchi ...

ForzAzzurri1926 : DICHIARAZIONI SHOCK DI UN EX AZZURRO IL NAPOLI DA FASTIDIO A TUTTI, VOLANO ACCUSE. POI ELOGIA UN TOP DEL NAPOLI, TU… - Mattiathegoat : @liamvoice_ guarda sì ma no, se le accuse di violenza domestica stupro e pedofilia sono vere, e le ultime due sono… - gen_napoli : RT @DavideGiac: Chiusa l’inchiesta su Regeni. Ci si ricordi che: a. Quelle sono le accuse, il processo deve arrivare e non esiste senza pre… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli accuse Napoli, l'albero caduto a Fuorigrotta ancora in strada dopo un mese Il Mattino Napoli, accuse e minacce al personale del 118: “Ci avete rubato i soldi”

Napoli – Un episodio che ha del surreale quello che si è ... “Vi siete rubati i soldi che avevamo a casa” è stata l’infamante accusa rivolta al personale medico. Dalle accuse si è passato ad offese ...

Nola, picchia il padre e la zia per i soldi della droga: 25enne in manette

Violenta aggressione a Nola, un ragazzo di 25 anni ha picchiato e minacciato il padre e la zia per i soldi della droga. Arrestato ...

Napoli – Un episodio che ha del surreale quello che si è ... “Vi siete rubati i soldi che avevamo a casa” è stata l’infamante accusa rivolta al personale medico. Dalle accuse si è passato ad offese ...Violenta aggressione a Nola, un ragazzo di 25 anni ha picchiato e minacciato il padre e la zia per i soldi della droga. Arrestato ...