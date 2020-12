Musicaereoplano | il testo de Le Larve | finalista di Sanremo Giovani

Leggi su tpi

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Leè uno dei finalisti di, il programma che seleziona le nuove proposte che saranno poi presentate sul palco dell’Ariston con l’arrivo di una nuova edizione del Festival di. Lepartecipa con il brano. Ecco ildella canzone: Sono quindi penso e siccome penso non vi sento perché se vi sento perdo tempo na na na na na trovi pace chi non muore dentro chi non si incatena al proprio inferno trovi pace pure il padre eterno na na na na na na na na na na Ogni tanto mi allontano non mi sento umano un pensiero alla volta ogni tanto mi allontano è un bisogno strano un pensiero alla voltamusicauragano un pensiero alla volta Sono qui penso siccome penso non vi sento perché sei vi sento perdo ...