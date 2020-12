Musica: addio a Nicolas Chumachenco, violinista di fama internazionale (Di giovedì 17 dicembre 2020) Berlino, 17 dic. - (Adnkronos) - Il musicista di origine polacca Nicolás Chumachenco, violinista di rara virtuosità di fama mondiale, è morto nella città tedesca di Schallstadt, dove viveva da tempo, all'età di 76 anni. Nato il 27 marzo 1944 a Cracovia (Polonia) da genitori ucraini, Chumachenco crebbe e iniziò la sua formazione Musicale in Argentina. Lasciò il paese sudamericano per perfezionare gli studi sul violino negli Stati Uniti con il leggendario Jascha Heifetz all'Università della California del Sud e con Efrem Zimbalist al Curtis Institute of Philadephia. È stato il vincitore del prestigioso concorso internazionale Ciajkovskij a Mosca e della Queen Elisabeth Music Competition. E' stato violinista solista con innumerevoli orchestre e ha lavorato sotto la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Berlino, 17 dic. - (Adnkronos) - Il musicista di origine polacca Nicolásdi rara virtuosità dimondiale, è morto nella città tedesca di Schallstadt, dove viveva da tempo, all'età di 76 anni. Nato il 27 marzo 1944 a Cracovia (Polonia) da genitori ucraini,crebbe e iniziò la sua formazionele in Argentina. Lasciò il paese sudamericano per perfezionare gli studi sul violino negli Stati Uniti con il leggendario Jascha Heifetz all'Università della California del Sud e con Efrem Zimbalist al Curtis Institute of Philadephia. È stato il vincitore del prestigioso concorsoCiajkovskij a Mosca e della Queen Elisabeth Music Competition. E' statosolista con innumerevoli orchestre e ha lavorato sotto la ...

È stato il vincitore del prestigioso concorso internazionale Ciajkovskij a Mosca e della Queen Elisabeth Music Competition. E’ stato violinista solista con innumerevoli orchestre e ha lavorato sotto ...

