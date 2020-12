Moviola Gazzetta, Serie A: rosso ad Insigne e il rigore su Chiesa (Di giovedì 17 dicembre 2020) La Moviola Gazzetta delle partite di mercoledì della 12a giornata di Serie A. Inter-Napoli 1-0 " No, non siamo d'accordo. C'è protesta e protesta. L'insulto non è una protesta e quindi se il rosso diretto, come ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ladelle partite di mercoledì della 12a giornata diA. Inter-Napoli 1-0 " No, non siamo d'accordo. C'è protesta e protesta. L'insulto non è una protesta e quindi se ildiretto, come ...

sportli26181512 : Insigne, il rosso non è troppo. Chiesa va giù, ma non c’è rigore: Insigne, il rosso non è troppo. Chiesa va giù, ma… - mapivi63 : RT @Gazzetta_it: #moviola #Insigne, il rosso non è troppo. #Chiesa va giù, ma non c’è rigore - Gazzetta_it : #moviola #Insigne, il rosso non è troppo. #Chiesa va giù, ma non c’è rigore - PianetaMilan : #MilanParma 2-2, la #moviola: @SamuCastillejo in fuorigioco sul gol annullato - #calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM… - ParmaLiveTweet : Milan-Parma, la moviola de La Gazzetta dello Sport: 'Castillejo in offside. Kessie, non è rigore'… -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Gazzetta Moviola Serie A: Insigne, il rosso non è troppo. Chiesa va giù, ma non c’è rigore La Gazzetta dello Sport Ultimissime Juve 17 dicembre: le notizie delle ore 09.00

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Ultima ora del giorno giovedì 17 dicembre 2020 ...

Rassegna Stampa, pagina 682

R. STAMPA MAR 22 AGOIL MATTINO - Nizza-Napoli, sale la tensione: ritiro blindato. Due anni fa maxi-rissa tra tifosi R. STAMPA MAR 22 AGOCORRIERE - ADL disposto a pagare 30 milioni per Keita lasciandol ...

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Ultima ora del giorno giovedì 17 dicembre 2020 ...R. STAMPA MAR 22 AGOIL MATTINO - Nizza-Napoli, sale la tensione: ritiro blindato. Due anni fa maxi-rissa tra tifosi R. STAMPA MAR 22 AGOCORRIERE - ADL disposto a pagare 30 milioni per Keita lasciandol ...