Mourinho contro Klopp | che show a bordo campo | “Se facessi io il casino che fa lui mi caccerebbero”

"Ha perso la squadra migliore", poi Mourinho s'è preso la pacca sulla spalla di Klopp che se la rideva fresco di 2-1 al 90?. Il colpo di testa di Firmino ha appena rispedito il Liverpool in vetta alla Premier League, e il Tottenham a leccarsi le ferite. Lo show nello show va in scena in panchina, tra i due tecnici più carismatici del pianeta. Il combattimento verbale è continuato dopo il fischio finale, con Mourinho – proprio lui – che ha sottolineato le buffonate di Klopp a bordo campo. "Se mi comporto come si comporta a bordo campo, mi cacciano", ha detto Mourinho. "Gli ho detto che la squadra migliore ha perso e lui non era d'accordo, ma questa è la sua opinione"

