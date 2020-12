Moschino Pre-Fall 2021 | l’anticipazione di quel che verrà

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 17 dicembre 2020)Pre-di ciò cheha in serbo per il prossimo autunno, per quanto riguarda la moda uomo. Una nuova collezione ricca di novità, che potrebbero divenire nuovi trend ed imporsi come tendenze di stagione. Si tratta di un anticipo che fa intuire la voglia di sperare in un futuro più