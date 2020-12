Morto per Covid Donato Bilancia, il serial killer dei treni (Di giovedì 17 dicembre 2020) E' Morto per Covid il serial killer Donato Bilancia , 69 anni, condannato a 13 ergastoli per diciassette omicidi e a 16 anni per un tentato omicidio. Bilancia era nel carcere Due Palazzi di Padova. I ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) E'peril, 69 anni, condannato a 13 ergastoli per diciassette omicidi e a 16 anni per un tentato omicidio.era nel carcere Due Palazzi di Padova. I ...

