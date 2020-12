Morto Donato Bilancia, il serial killer dei treni aveva il Covid (Di giovedì 17 dicembre 2020) Donato Bilancia, serial killer condannato a 13 ergastoli per diciassette omicidi e 16 anni per un tentato omicidio, è Morto per Covid al carcere Due Palazzi di Padova. I delitti attribuiti a Bilancia sono avvenuti tra il 1997 e il 1998 tra la Liguria e il Piemonte. Bilancia scontò i primi anni di prigione al carcere di Marassi a Genova, per poi essere trasferito a Padova negli ultimi anni. Soprannominato il mostro dei treni Bilancia era soprannominato "il mostro dei treni" o "il serial killer delle prostitute". Venne arrestato nel 1998, a tradirlo fu l'auto usata per alcuni suoi spostamenti. Era nato a Potenza nel 1951 per trasferirsi giovanissimo, nel 1956, a Genova ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 17 dicembre 2020)condannato a 13 ergastoli per diciassette omicidi e 16 anni per un tentato omicidio, èperal carcere Due Palazzi di Padova. I delitti attribuiti asono avvenuti tra il 1997 e il 1998 tra la Liguria e il Piemonte.scontò i primi anni di prigione al carcere di Marassi a Genova, per poi essere trasferito a Padova negli ultimi anni. Soprannominato il mostro deiera soprannominato "il mostro dei" o "ildelle prostitute". Venne arrestato nel 1998, a tradirlo fu l'auto usata per alcuni suoi spostamenti. Era nato a Potenza nel 1951 per trasferirsi giovanissimo, nel 1956, a Genova ...

