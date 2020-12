Morto Donato Bilancia, il killer delle prostitute con 13 ergastoli (Di giovedì 17 dicembre 2020) Morto Donato Bilancia, il famosissimo killer è deceduto a causa del Covid-19, che lo ha stroncato mentre stava scontando i 13 ergastoli a cui era condannato. Il Covid-19 continua ad essere un problema enorme, con tantissime persone che stanno morendo in questi mesi. Tanti coloro che vedono la propria vita stroncata dalla malattia che è L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020), il famosissimoè deceduto a causa del Covid-19, che lo ha stroncato mentre stava scontando i 13a cui era condannato. Il Covid-19 continua ad essere un problema enorme, con tantissime persone che stanno morendo in questi mesi. Tanti coloro che vedono la propria vita stroncata dalla malattia che è L'articolo proviene da Inews.it.

