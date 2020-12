Morte Kobe Bryant, la moglie Vanessa denuncia la madre (Di giovedì 17 dicembre 2020) Vannessa Bryant ha contro-querelato la madre, Sofia Laine, per le pretese che la donna avrebbe circa il mantenere il suo status in seguito alla Morte del campione Kobe Bryant. La faida ha inizio quando Sofia Laine, presentando la causa legale affermò: “Kobe mi aveva promesso che si sarebbe occupato di me tutta la vita. Dopo che è morto mia figlia mi ha messo alla porta. Ho fatto da baby sitter per i figli di Vanessa e Kobe per 18 anni, senza risparmiarmi e senza compensi, neppure durante le festività”. La moglie della leggenda, presentando contro denuncia ha replicato “Ci siamo presi cura di mia madre per vent’anni. Non è mai stata la nostra baby sitter, siamo stati noi ad avere cura di lei, adesso ... Leggi su sportface (Di giovedì 17 dicembre 2020) Vannessaha contro-querelato la, Sofia Laine, per le pretese che la donna avrebbe circa il mantenere il suo status in seguito alladel campione. La faida ha inizio quando Sofia Laine, presentando la causa legale affermò: “mi aveva promesso che si sarebbe occupato di me tutta la vita. Dopo che è morto mia figlia mi ha messo alla porta. Ho fatto da baby sitter per i figli diper 18 anni, senza risparmiarmi e senza compensi, neppure durante le festività”. Ladella leggenda, presentando controha replicato “Ci siamo presi cura di miaper vent’anni. Non è mai stata la nostra baby sitter, siamo stati noi ad avere cura di lei, adesso ...

Vanessa Bryant contro la madre. Non ha finito di piangere la morte imprevista e accidentale del marito, la star del basket Kobe e della figlia maggiore Gianna, 13 anni, avvenuta il 26 gennaio 2020, ...

