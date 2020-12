Morgan assente a Sanremo Giovani | denuncia | “Mi hanno impedito di fare il tampone”

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 17 dicembre 2020)2020: stasera non sarà in giuria su Rai1 e non potrà votare i cantanti in lizza per l’accesso alla categoria delle Nuove Proposte del Festival di2021. Lo scrive sui social e si sfoga. “Sono qui in quel didove giungo per lavoro e non certo per vacanza. Mi accingo ad onorare il ruolo per cui mi si è voluto, il giurato dei cantanti su Rai1 nazionale. Ma qualcuno ha sparso la voce che non mi si vuole nemmeno far entrare. “Addirittura?” Vo a pensare. chissà mai per qual motivo. Forse è che avran paura che li possa smascherare della loro dittatura ben poco musicale? Non sia mai, non son volgare ma una cosa posso: se qualcuno di voi altri che si trova nei paraggi avesse voglia di filmare quel momento in cui può darsi ...