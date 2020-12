Monte Porzio Catone, grave incidente sul lavoro: operaio schiacciato dal collega alla guida di un camion (Di giovedì 17 dicembre 2020) Terribile incidente sul lavoro alle porte di Roma, dove un operaio è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da un camion. E’ accaduto questa mattina intorno alle 8.30 in Piazza Manzoni, all’incrocio con Via Aldo Moro, a Monte Porzio Catone. L’operaio si trovava nella sua auto quando un suo collega alla guida di un camion, sbagliando una manovra lo ha travolto. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, la 21A con l’ausilio dell’AG 10. Gli agenti hanno estratto l’uomo dalle lamiere della sua auto e lo hanno assicurato alle cure dei sanitari del 118. L’operaio è stato trasportato in elisoccorso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 17 dicembre 2020) Terribilesulalle porte di Roma, dove unè rimastomente ferito dopo essere statoda un. E’ accaduto questa mattina intorno alle 8.30 in Piazza Manzoni, all’incrocio con Via Aldo Moro, a. L’si trovava nella sua auto quando un suodi un, sbagliando una manovra lo ha travolto. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, la 21A con l’ausilio dell’AG 10. Gli agenti hanno estratto l’uomo dalle lamiere della sua auto e lo hanno assicurato alle cure dei sanitari del 118. L’è stato trasportato in elisoccorso ...

