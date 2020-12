Monster Hunter | arrivano le prime recensioni del film con Milla Jovovich | quale sarà il verdetto?

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Dopo una carriera costruita come protagonista deidi Resident Evil,è tornata in azione in un nuovovideoludico e, guarda caso, un altro adattamento di una IP Capcom,. Diretto come sempre dal regista Paul W.S. Anderson, marito dellaarriverà in tutti i cinema fra pochissimi giorni, ma la critica e stampa specializzata ha già avuto modo di vederlo in anteprima. Cosa ne pensano i recensori di questo nuovo adattamento? Si tratta di un successo che romperà la maledizione deiispirati ai videogiochi o la andrà ad arricchire? A quanto pare, da quello che è stato pubblicato fin'ora,non è propriamente un ...