Mondo TV chiude ogni contenzioso con Agenzia Entrate (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – Mondo TV annuncia di aver chiuso ogni contenzioso aperto con l'Agenzia delle Entrate, con la sottoscrizione di un accordo-quadro per la definizione ed archiviazione parziale del processo verbale di costatazione redatto nel maggio 2019 nei confrontidella società. L'accertamento si riferiva al 2014 e alle eventuali ulteriori annualità dal 2013 al 2019, nonché un atto di conciliazione relativo al procedimento avviato con ricorso della società avverso le contestazioni fiscali per l'anno 2012. Il processo verbale fu emesso per un importo iniziale, in relazione all'anno 2014, di circa 1,1 milioni di euro oltre sanzioni e interessi, e quindi per un importo totale stimabile in 2,5 milioni di euro. Inoltre detto verbale conteneva una segnalazione agli uffici e alla società in relazione ...

