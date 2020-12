Modena-Roeselare oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Champions League maschile 2020/2021 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Leo Shoes Modena-Knack Roeselare sarà visibile oggi in tv: ecco canale, orario e come vedere in diretta tv e streaming il match della Pool D di Champions League maschile 2020/2021. Dopo aver incontrato Kemerovo e Varsavia, i Canarini scendono in campo nell’ultimo match di questo primo torneo per sfidare i padroni di casa. L’appuntamento è per giovedì 17 dicembre alle ore 20:30. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming per gli abbonati su Sky Go. Inoltre, Sportface.it vi offrirà una diretta testuale aggiornata minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. SEGUI IL LIVE DEL MATCH REGOLAMENTO: CHI PASSA ... Leggi su sportface (Di giovedì 17 dicembre 2020) Leo Shoes-Knacksarà visibilein tv: eccoe come vedere intv eil match della Pool D di. Dopo aver incontrato Kemerovo e Varsavia, i Canarini scendono in campo nell’ultimo match di questo primo torneo per sfidare i padroni di casa. L’appuntamento è per giovedì 17 dicembre alle ore 20:30. La partita sarà visibile intv su Sky Sport Uno e inper gli abbonati su Sky Go. Inoltre, Sportface.it vi offrirà unatestuale aggiornata minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. SEGUI IL LIVE DEL MATCH REGOLAMENTO: CHI PASSA ...

Alle 20,30 la sfida con i padroni di casa In palio punti preziosi per la qualificazione

L’ultima giornata della ‘bolla’ di andata della Pool D di Champions League prevede per la prima volta Modena in ‘prima serata’ (20,30), contro i padroni di casa del Knack Roeselare. A precedere ...

